«Кухар путіна» євген пригожин зізнався, що володіє «ПВК Вагнера». Вона воює і в Україні

Соратник президента рф володимира путіна, його «кухар» євген пригожин, який раніше публічно заперечував свій звʼязок із «Приватною військовою компанією Вагнера», вперше визнав, що створив компанію — у 2014 році.

Відповідну заяву 26 вересня оприлюднила його компанія «Конкорд» на своїй сторінці у «ВКонтакте».

«У 2014 році […] я, як і багато інших бізнесменів, їздив на полігони, де збиралися «козачки», і намагався смітити грошима, щоб набрати групу, яка поїде та захистить росіян. Але дуже швидко зрозумів, що з-поміж усіх цих «козачків» та інших воєнізованих товаришів – половина шахраїв, а половина тих, хто брав гроші, наймав добровольців і відправляв їх голими-босими на реальну смерть. Тоді я полетів на один із полігонів і зайнявся цим сам. Сам почистив стару зброю, сам розібрався з бронежилетами і знайшов фахівців, які змогли мені допомогти. З цього моменту, 1 травня 2014 року, і народилася група патріотів, яка згодом набула назву БТГ «Вагнер». Винятково завдяки їхній відвазі та мужності стало можливим «звільнення луганського аеропорту» та багатьох інших територій, а також докорінно змінилася доля «лнр» та «днр», — заявив пригожин.