В Італії на парламентських виборах перемагає коаліція правих партій

Партія Джорджі Мелоні «Брати Італії» має отримати найбільшу частку голосів усередині коаліції, до якої входять вкрай права «Ліга» на чолі з Маттео Сальвіні та Forza Italia на чолі з Сільвіо Берлусконі.

Опитування, яке провів Rai, дало правій коаліції 41%—45% голосів проти 25,5%—29,5% для лівого блоку. Популістський «Рух 5 зірок» отримав 13,5—17,5% голосів. Попередньо три праві партії отримають 227—257 з 400 місць у Палаті депутатів та 111—131 місце з 200 в Сенаті.

Рішення про те, хто стане наступним лідером Італії, ухвалює президент Серджо Маттарелла. Якщо результати екзит-полів правильні, президент передасть Мелоні мандат на формування уряду, який може бути сформований до кінця жовтня. Це буде найбільш правий уряд з часів Другої світової війни. Виступаючи після голосування, Мелоні сказала, що її партія «Брати Італії» правитиме для всіх і не зрадить людей.

За даними міністерства внутрішніх справ Італії, явка була вкрай низькою — 63,82% на момент закриття виборчих дільниць, що майже на 10 пунктів менше, ніж у 2018 році. Рівень голосування був особливо низьким у південних регіонах.

BBC пише, що Джорджа Мелоні багато працювала над тим, щоб помʼякшити свій «правий імідж», підкреслюючи підтримку України та помʼякшуючи антиєвропейську риторику. Однак цього року Джорджа Мелоні назвала такі свої пріоритети перед вкрай правою іспанською партією Vox: «Так — природній сімʼї, ні — ЛГБТ-лобі, так — сексуальній ідентичності, немає ґендерної ідеології». Також вона закликала забезпечити безпеку кордонів, виступала проти масової міграції та «брюссельських бюрократів».