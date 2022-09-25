Звільнена з полону захисниця «Азовсталі» Марʼяна Мамонова народила дівчинку

Захисниця «Азовсталі», військова-парамедик Марʼяна Мамонова, яку нещодавно звільнили з російського полону, народила донечку.

Про це повідомив міський голова Рівного Олександр Третяк

Пологи були в луцькому перинатальному центрі. Наша захисниця народила донечку о 4-й годині ранку — вага 3,250 кг, зріст 57 см.

Марʼяна Мамонова — український медик, капітан медичної служби ЗСУ. Народилася на Рівненщині. Закінчила Тернопільський медуніверситет та магістратуру Київської військово-медичної академії.

Мала чотири ротації до АТО/ООС. Служила начальницею медичної служби 501 окремого батальйону морської піхоти. З початку повномасштабного російського вторгнення служила в Маріуполі. Ще до полону Марʼяна в листуванні повідомила рідним, що вагітна. Із 4 квітня 2022 року була в полоні російських загарбників, а 21 вересня була звільнена в результаті обміну разом з іншими українськими захисниками.