Естонія долучилася до справи України проти росії про геноцид

Естонія подала заяву на вступ до справи про геноцид, за якою Україна судиться з росією в Міжнародному суді ООН.
Про це пише Postimees.
Згідно зі статтею 63 Статуту суду, коли йдеться про тлумачення конвенції, учасниками якої є інші держави, ніж ті, що беруть участь у справі, кожна з цих держав має право долучитися до судового процесу. У цьому випадку пояснення, надане судом, буде однаково обовʼязковим і для них.
«Естонія разом з іншими учасниками конвенції про запобігання злочину геноциду бажає приєднатися до спору між Україною та росією, оскільки агресія росії під приводом запобігання злочину геноциду і покарання за нього піддала серйозній небезпеці поняття такого жахливого злочину як геноцид. Суд має дати оцінку діям росії і висунутим нею неправдивим звинуваченням», — сказав голова МЗС Урмас Рейнсалу.
- 26 лютого 2022 року Україна подала позов до Міжнародного суду ООН про порушення росією Конвенції про запобігання злочину геноциду та про покарання за нього. Також Україна відразу подала клопотання про запобіжні заходи, в яких просила суд ООН наказати росії зупинити війну в Україні. Саме «геноцидом» населення окупованого Донбасу путін обґрунтовує російське вторгнення в Україну.
- 16 березня Міжнародний суд ООН зобовʼязав росію припинити бойові дії на території України до ухвалення рішення у справі про геноцид.
- Після цього заяви на участь у справі подали Литва, Латвія, Нова Зеландія, Франція та Велика Британія.
- Представник України в Міжнародному суді ООН Антон Кориневич в інтервʼю «Бабелю» розповів, що участь третіх країн у справі України проти росії про геноцид дозволить виступити в суді одним фронтом проти російської федерації.