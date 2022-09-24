NYT: путін взяв на себе ухвалення деяких стратегічних рішень — відведення військ із Херсону він відхилив

Президент росії володимир путін в останні тижні особисто займається стратегічним плануванням війни проти України. Він відхилив прохання генералів і командирів відвести війська з Херсону, оскільки вбачає в цьому репутаційну поразку.

Про це пише The New York Times із посиланням на джерела в американському уряді, що знайомі з розвідувальною інформацією.

Командування рф вважає, що організований відхід військ із Херсону допоможе зберегти техніку та солдатів у разі масштабного наступу ЗСУ на Херсон. Російське угрупування наразі відрізане від основних сил російської армії Дніпром. Відмова путіна вдарила по моральному духу російських військ, пише газета.

Загалом путін доніс генералам, що саме він прийматиме стратегічні рішення щодо подальшого ходу вторгнення. Це викликало невдоволення вищого командного складу.

Військові, як повідомляється, скептично ставилися до здійсненності початкового стратегічного плану війни та швидкого захоплення Києва. Вони вважали, що для цього потрібно набагато більше солдатів і техніки. Указ про початок часткової мобілізації було видано після наполегливих прохань командування.

Окремо піднімається тема відсутності в путіна військової гнучкості. У важливі моменти прийняття рішень путін зволікав, відмовляючись визнати реальність, аж поки ситуація для військ росії погіршилася.