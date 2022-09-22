Британська розвідка: У росії забракло охочих воювати з Україною

У британській розвідці прогнозують, що навіть часткова мобілізація, яку оголосив путін, скоріш за все, буде вкрай непопулярною серед частини населення росії.

Про це йдеться у щоденному звіті Міноборони Великої Британії.

«Путін йде на значний політичний ризик, сподіваючись створити необхідну бойову силу. Цей крок фактично є визнанням того, що рф вичерпала запас добровольців, які бажають воювати в Україні», — йдеться у зведенні.

Також у британській розвідці зазначають, що нові формування, які створить росія завдяки новим мобілізованим, навряд чи будуть боєздатними протягом кількох місяців.

Американський Інститут вивчення війни (ISW) також вважає, що російська часткова мобілізація суттєво не вплине на хід війни в найближчі місяці.

«Оголошення про «часткову мобілізацію» 21 вересня відобразило багато проблем, з якими росія стикається під час невдалого вторгнення в Україну, які москва навряд чи зможе вирішити в найближчі місяці. Наказ путіна мобілізувати частину «підготовленого» резерву росії, тобто осіб, які пройшли строкову службу, не створить значної бойової сили росії протягом місяців. Цього може бути достатньо, щоб у 2023 році підтримувати нинішній рівень російської військової сили за рахунок компенсації втрат росіян, хоча навіть це ще неясно», — йдеться в повідомленні ISW.