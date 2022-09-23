Bloomberg: Путін збирається збільшити витрати на оборону на 43% — росія адаптує бюджет до затяжної війни

Президент росії путін розраховує витратити на армію протягом найближчих двох років набагато більше, ніж спочатку планувалося — росія адаптує бюджет до потреб більш тривалої та дедалі дорожчої війни в Україні.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на трирічний фінансовий план.

Витрати на оборону мають перевищити початкові бюджетні припущення наступного року на понад 43%. Витрати на «національну оборону» становлять майже 5 трильйонів рублів ($84 мільярди ), або 3,3% валового внутрішнього продукту, і зараз поступаються державним соціальним програмам за часткою витрат. Серед інших змін у бюджеті — також виділять більше грошей на «патріотичне виховання», програму, що включає історичні виставки та інші фактори для збільшення видатків на оснащення шкіл державною символікою.

Видатки на освіту та культуру до 2023 року практично не збільшуються. Витрати на охорону навколишнього середовища будуть приблизно на чверть менші, ніж спочатку закладені в бюджеті 0,2% ВВП.