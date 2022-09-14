Bloomberg: У росії порахували прямі збитки фінансового сектора від санкцій

Згідно з внутрішнім документом міністерства фінансів, фінансовий сектор росії зазнав прямих збитків на сотні мільярдів доларів через західні санкції.
Про це пише Bloomberg із посиланням на документ російського мінфіну, який є у розпорядженні редакції.
Згідно з цим документом, прямі збитки фінансового сектора росії такі:
- падіння капіталізації фондового ринку на 40%;
- заморожено $300 мільярдів резервів центрального банку;
- заморожено єврооблігацій на суму 4,6 трильйона рублів;
- падіння капіталу банківської системи на 10%;
- заморожено роздрібних активів на суму 563 мільярди рублів, а також депозитарні активи.
У документі також описують збитки від потрапляння під санкції 80% активів банківського сектора, відключення росії від системи Swift і втрати доступу до ключового обладнання та програмного забезпечення. Там йдеться, що інструменти — деривативи, хеджування, єврооблігації та первинні публічні пропозиції — «практично зникли».
У Bloomberg наголошують, що цей звіт зосереджений на фінансовій системі та не розглядає вплив на економіку росії в цілому.
- Раніше Bloomberg писав, що у серпні 2022 року енергетичні доходи росії скоротилися до найнижчого рівня за 14 місяців. А у внутрішній доповіді російського уряду, з яким ознайомилося видання, прогнозують глибоку рецесію через західні санкції. Там побоюються серйозного падіння деяких секторів економіки та масового «відтоку мізків» із країни.