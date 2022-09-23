Мер Мелітополя повідомив про вибух в окупованому місті. Окупанти залякують людей

У Мелітополі в перший день проведення псевдореферендуму прогриміли вибухи вночі та вранці. Одна людина загинула, ще одну поранено.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

«Терор окупантів наростає. О 7-й ранку в Мелітополі пролунав гучний вибух, який добре відчули мешканці в центрі міста. Люди бояться виходити з дому. А цей страх на руку окупантам – у перший день побудинкового «голосування» на псевдореферендумі їм потрібно, щоб всі тихо сиділи вдома», — зазначив Федоров.

Пізніше в ефірі телемарафону він додав, що вночі був вибух в одній із дев’ятиповерхівок, де загинула одна людина.

Також, за його словами, був вибух поруч із одним із розташувань окупантів.

«Мелітопольцям триматися якнайдалі від російських військових і ворожої техніки. Поряд з ними постійно щось вибухає», – наголосив Федоров.