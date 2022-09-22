Зеленський сформував групу для створення міжнародного трибуналу щодо агресії росії проти України

Президент Володимир Зеленський сформував робочу групу, яка займатиметься створенням спеціального міжнародного трибуналу для розслідування воєнних злочинів росіян.

Про це повідомляється у відповідному указі.

До групи увійшли 16 людей, її очолив голова Офісу президента Андрій Єрмак. Групу створюють, щоб «забезпечити належне міжнародне розслідування і притягнути винних до відповідальності за вчинення злочину агресії проти України, розробити та підготувати пропозиції щодо створення спеціального міжнародного трибуналу».