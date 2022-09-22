Спеціалізована антикорупційна прокуратура скасувала закриття справи «Роттердам+», рішення про яке напередодні ухвалила Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду України (ВАКС).

Про це повідомляє пресслужба САП.

«22 вересня 2022 року керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко ухвалив рішення скасувати постанову про закриття так званої справи «Роттердам+» як незаконну та необґрунтовану», — йдеться у повідомленні.

Одночасно з цим очільник антикорупційної прокуратури повністю змінив групу прокурорів у цій справі. Рішення ухвалили за результатами вивчення матеріалів справи, дослідження висновків прокурорів під час закриття цього провадження та за наслідками наради за участі прокурорів та детективів Національного антикорупційного бюро, які вели розслідування.

«Керівник САП виявив численні неузгодженості у висновках та аргументації прокурора під час закриття цієї справи, неповноту дослідження матеріалів справи прокурором, невідповідність висновків прокурора фактичним обставинам кримінального провадження», — йдеться у повідомленні.