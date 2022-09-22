Спеціалізована антикорупційна прокуратура скасувала закриття справи «Роттердам+», рішення про яке напередодні ухвалила Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду України (ВАКС).
Про це повідомляє пресслужба САП.
«22 вересня 2022 року керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко ухвалив рішення скасувати постанову про закриття так званої справи «Роттердам+» як незаконну та необґрунтовану», — йдеться у повідомленні.
Одночасно з цим очільник антикорупційної прокуратури повністю змінив групу прокурорів у цій справі. Рішення ухвалили за результатами вивчення матеріалів справи, дослідження висновків прокурорів під час закриття цього провадження та за наслідками наради за участі прокурорів та детективів Національного антикорупційного бюро, які вели розслідування.
«Керівник САП виявив численні неузгодженості у висновках та аргументації прокурора під час закриття цієї справи, неповноту дослідження матеріалів справи прокурором, невідповідність висновків прокурора фактичним обставинам кримінального провадження», — йдеться у повідомленні.
- Формулу «Роттердам+» Нацкомісія з питань енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) почала використовувати з квітня 2016 року. Вона встановлювала тариф для теплових електростанцій на базі середньої ціни вугілля за імпортним паритетом за останній рік. Після цього почалося підвищення цін на електроенергію — тариф в Україні був привʼязаний до вартості вугілля на товарних біржах Нідерландів. У березні 2017 року НАБУ почало розслідувати змову під час впровадження формули «Роттердам+». У жовтні 2018 року керівник НАБУ Артем Ситник заявив, що українці переплатили 15 мільярдів гривень через необґрунтоване застосування цієї формули. Згодом рівень збитків сягнув майже 19 мільярдів.
- У кінці серпня 2019 року стало відомо про рішення САП закрити справу щодо «Роттердам+» на підставі експертизи, яка нібито не виявила збитків. НАБУ заявило, що це рішення суперечить принципам верховенства права, Апеляційний суд підтвердив обґрунтованість експертизи.
- У НАБУ виникли проблеми із САП через їхнє рішення закрити справу, а Офіс генпрокурора відмовлявся змінювати керівника групи прокурорів. В. о. голови САП довелося двічі скасовувати постанову про закриття. 5 травня генпрокурор все ж змінила керівника групи прокурорів у справі «Роттердам+».