«Оператор газотранспортної системи України» отримав нового керівника

Новим головою «Оператора газотранспортної системи України" призначили Павела Станчака.
Про це свідчать дані в системі Опендатабот.
Рішення про призначення Станчака ухвалили в середу. Станчак у 2017—2018 роках очолював компанію «Укртрансгаз». Перед цим Станчак працював у польській державній нафтогазовій компанії PGNiG.
19 вересня попередній очільник «Оператора ГТС України» Сергій Макогон заявив, що його без попередження звільнили. Він також додав, що оскаржуватиме це рішення.
- «Оператор газотранспортної системи» заявив, що запасів газу вистачить, щоб пройти помірну зиму, оскільки на сьогодні споживання газу значно скоротилося.
- Ця зима очікувано буде найскладнішою за всі роки — через вторгнення росіян. Голова НАК «Нафтогаз» Юрій Вітренко попереджав, що температура у приміщеннях буде на чотири градуси нижчою за норму, а опалювальний сезон почнеться пізніше і закінчиться раніше, ніж зазвичай.
- Україні знадобиться допомога союзників у газовому питанні, оскільки майже 50% газових родовищ України розташовані в Харківській області, неподалік лінії фронту.