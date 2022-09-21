«Оператор газотранспортної системи України» отримав нового керівника

Новим головою «Оператора газотранспортної системи України" призначили Павела Станчака.

Про це свідчать дані в системі Опендатабот.

Рішення про призначення Станчака ухвалили в середу. Станчак у 2017—2018 роках очолював компанію «Укртрансгаз». Перед цим Станчак працював у польській державній нафтогазовій компанії PGNiG.

19 вересня попередній очільник «Оператора ГТС України» Сергій Макогон заявив, що його без попередження звільнили. Він також додав, що оскаржуватиме це рішення.