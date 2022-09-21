Президент Володимир Зеленський призначив керівників військових адміністрацій на Херсонщині. Напередодні він створив у регіоні 15 військово-цивільних адміністрацій.
Про це йдеться на сайті Офісу президента.
Очолювати Херсонську міську ВЦА Зеленський призначив Галину Лугову. Вона була секретарем Херсонської міськради з 2020 року, а також виконувала функції очільника міста після викрадення росіянами мера Ігоря Колихаєва. Окупанти викрали Колихаєва в червні 2022 року, його доля досі невідома.
Також Зеленський призначив ще сімох очільників військових адміністрацій. Інші були призначені 19 вересня.
- 20 вересня так звана громадська рада Херсонської області звернулася до «голови» окупованого регіону з ініціативою невідкладно провести «референдум» про приєднання до росії. Із таким самим зверненням виступили в окупованому Мелітополі Запорізької області. Напередодні це зробили так звані громадські палати «днр» і «лнр».
- Також 20 вересня держдума росії ухвалила поправки до Кримінального кодексу, які запроваджують посилене покарання для військовозобовʼязаних і військовослужбовців, а також вводять поняття «мобілізація» і «воєнний час». Вони вводять покарання за дезертирство, неявку на службу і здачу в полон. «Референдуми» про приєднання окупованих територій України до росії призначили на 23—27 вересня.