Президент Володимир Зеленський призначив керівників військових адміністрацій на Херсонщині. Напередодні він створив у регіоні 15 військово-цивільних адміністрацій.

Про це йдеться на сайті Офісу президента.

Очолювати Херсонську міську ВЦА Зеленський призначив Галину Лугову. Вона була секретарем Херсонської міськради з 2020 року, а також виконувала функції очільника міста після викрадення росіянами мера Ігоря Колихаєва. Окупанти викрали Колихаєва в червні 2022 року, його доля досі невідома.

Також Зеленський призначив ще сімох очільників військових адміністрацій. Інші були призначені 19 вересня.