Сі Цзіньпін закликав китайських військових готуватися до «справжніх бойових дій»

Лідер КНР Сі Цзіньпін на брифінгу з питань національної оборони Китаю заявив, що наразі країна має зосередитися на підготовці до «справжніх бойових дій».

«Необхідно розуміти нову ситуацію та вимоги, зосередитися на підготовці до війни, мати сміливість досліджувати та впроваджувати інновації», — наголосив він.

За словами Сі Цзіньпіна, «Народно-визвольна армія Китаю має нову структуру та навіть новий зовнішній вигляд», оскільки «було усунуто інституційні перешкоди, структурні протиріччя та політичні питання».