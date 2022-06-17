«КНР схиляється на бік росії». Держдеп не вважає нейтральною позицію Китаю щодо війни в Україні

Державний департамент США не вважає позицію Китаю щодо російсько-української війни нейтральною.

Це заявив речник відомства Нед Прайс.

«Ми стурбовані тим, що Китай схиляється на бік росії. Ми звернули увагу на заяви КНР про те, що Китай є нейтральним. Але його поведінка, його риторика, його дії свідчать про що завгодно, але не про це», — сказав Прайс, додавши, що проросійська позиція Китаю простежується від початку війни.

За його словами, Китай досі заперечує злочини, скоєні російськими військовими. Прайс сказав, що китайська сторона «відлунює і поширює» небезпечну брехню росіян на багатьох фронтах.