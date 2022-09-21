Голова ОВА: Деокупація Білогорівки на Луганщині не свідчить про початок контрнаступу на цьому напрямку

Деокупацію Білогорівки сприймають як початок контрнаступу ЗСУ на Луганщині, це не зовсім так.

Голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай пояснив, що Білогорівка була останнім форпостом Луганщини.

«Багато разів були ситуації, коли все ж таки заходили туди російські війська, потім ЗСУ звільняли населений пункт. Зараз цей населений пункт контролюють ЗСУ, але говорити про великий контрнаступ поки що не можна», — сказав він в ефірі національного телеефіру.