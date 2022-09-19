Голова Луганської ОВА: Українські війська зачистили Білогорівку — селище під повним контролем

Населений пункт Білогорівка, що на Луганщині, зачищений від російських окупантів і повністю під контролем ЗСУ.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Деталі Гайдай не розповів, проте закликав набратися терпіння, оскільки звільнення луганських населених пунктів буде важчим, ніж Харківська операція. На Луганщині ворог готується до оборони.

Напередодні в соцмережах з’явилися відео українських військових з Білогорівки. Принаймні в описі до відео вказувався цей населений пункт.