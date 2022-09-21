У Дніпрі перейменували вулицю на честь Бандери

Вулицю Шмідта в центрі Дніпра перейменували на вулицю Степана Бандери.
Про це повідомив мер міста Борис Філатов.
«Одна з центральних вулиць Дніпра, вулиця Шмідта, стала сьогодні вулицею Степана Бандери. Тепер уже назавжди», — написав мер. Проєкт перейменування вулиць зʼявився на початку вересня. Згідно з ним, у Дніпрі зʼявляться вулиці Бандери та Тероборони, американської співачки українського походження Квітки Цісик та українського оперного співака, який загинув на Донбасі, Василя Сліпака.
- 25 червня 2019 року Окружний адміністративний суд Києва скасував перейменування в рамках декомунізації столичних проспектів Московського на Степана Бандери та Генерала Ватутіна на Романа Шухевича.
- У грудні того ж року Апеляційний суд Києва залишив чинним рішення про перейменування. Шостий апеляційний адміністративний суд визнав законним перейменування Московського проспекту у Києві на проспект Степана Бандери та чотирьох інших столичних вулиць.