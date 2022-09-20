Джо Байден запропонував на посаду посла США в росії Лінн Трейсі

Президент США Джо Байден офіційно запропонував на посаду посла в росії Лінн Трейсі, яка наразі є послом у Вірменії.
Про це ідеться в повідомленні Білого дому від 20 вересня.
До цього Трейсі була старшим радником з питань росії в Бюро у справах Європи та Євразії Державного департаменту, а до цього — заступником голови місії посольства США у Москві.
Її інші закордонні призначення включають службу заступником глави місії в посольстві США в Туркменістані, вона була головним співробітником посольства Пакистані та в Казахстані. Лінн Трейсі розмовляє російською.
4 вересня 2022 року посол США в росії Джон Салліван завершив свою роботу на посаді голови американської дипмісії в рф і в неділю виїхав із Москви. Доки прибуде наступник посла Саллівана, обовʼязки повіреного у справах США в Москві виконуватиме Елізабет Руд.
- Після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну Саллівана не відкликали з Москви – він продовжував виконувати свої обовʼязки посла. Водночас штат посольства США скоротився з 1 200 людей у 2017 році до приблизно 130, половина з яких — морські піхотинці та співробітники служби охорони. У лютому 2022-го москва наказала вислати заступника Джона Саллівана.