Джо Байден запропонував на посаду посла США в росії Лінн Трейсі

Президент США Джо Байден офіційно запропонував на посаду посла в росії Лінн Трейсі, яка наразі є послом у Вірменії.

Про це ідеться в повідомленні Білого дому від 20 вересня.

До цього Трейсі була старшим радником з питань росії в Бюро у справах Європи та Євразії Державного департаменту, а до цього — заступником голови місії посольства США у Москві.

Її інші закордонні призначення включають службу заступником глави місії в посольстві США в Туркменістані, вона була головним співробітником посольства Пакистані та в Казахстані. Лінн Трейсі розмовляє російською.

4 вересня 2022 року посол США в росії Джон Салліван завершив свою роботу на посаді голови американської дипмісії в рф і в неділю виїхав із Москви. Доки прибуде наступник посла Саллівана, обовʼязки повіреного у справах США в Москві виконуватиме Елізабет Руд.