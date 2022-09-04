Посол США в росії Джон Салліван покинув Москву. Його каденція добігла кінця

Посол США в росї Джон Салліван завершив свою роботу на посаді голови американської дипмісії в росії і в неділю виїхав із Москви, йдеться в повідомленні посольства.

Про те, що посол завершує роботу та від’їжджає, раніше не повідомляли.

Після від’їзду Джон Салліван завершить свою сорокарічну кар’єру урядовця. «Доки прибуде наступник посла Саллівана», обов’язки повіреного в справах США в Москві виконуватиме Елізабет Руд.

Саллівана призначили послом США в росії в грудні 2019 року, ще за президентства Дональда Трампа. У квітні минулого року, після загострення відносин із москвою, він на деякий час виїжджав із рф, але в червні, після зустрічі президентів двох країн у Женеві, повернувся.

Після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну Саллівана не відкликали з Москви – він продовжував виконувати свої обов’язки посла в росії.

Водночас штат посольства США скоротився з 1 200 людей у 2017 році до приблизно 130 людей, половина з яких — морські піхотинці та співробітники служби охорони. У лютому 2022-го москва наказала вислати заступника Джона Саллівана.