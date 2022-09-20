Рада ЄС затвердила додаткову допомогу Україні на €5 мільярдів

Рада Європейського Союзу 20 вересня офіційно ухвалила рішення терміново надати Україні €5 мільярдів додаткової макрофінансової допомоги.
Про це йдеться у пресрелізі Ради.
Ці гроші надійдуть Україні у формі довгострокових позик на пільгових умовах. Це друга частина загального пакета допомоги на €9 мільярдів.
«На наступних засіданнях Ecofin я буду наполягати на швидкому досягненні угоди щодо надання решти €3 мільярдів, ми також повинні домовитися про розподіл цієї суми на позики та гранти», — зазначив міністр фінансів Чехії Збинек Станджура.
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