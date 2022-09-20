Премʼєр Британії закликатиме світових лідерів посилити військову підтримку України

Велика Британія планує у 2023 році виділити на військову підтримку України щонайменше £2,3 млрд або й більше. Саме такою була сума допомоги у 2022 році.

Про це глава британського уряду Ліз Трасс оголосила напередодні виступу на Генасамблеї ООН у Нью-Йорку, пише Financial Times.

Вона має намір наголосити світовим лідерам на успішному контрнаступі ЗСУ як прикладі того, чого можна досягти із західною підтримкою, і закликатиме до довгострокової підтримки країни.

«Перемоги України в останні тижні надихають. Знову і знову ці сміливі люди кидали виклик тим, хто сумнівається, і показували, що вони можуть зробити, коли їм надається військова, економічна й політична підтримка, якої вони потребують», — сказала премʼєр.