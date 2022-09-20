Радник мера Андрющенко: Окупанти вивезли літаком 135 дітей з Маріуполя до росії

Російські окупанти вивезли 135 дітей літаком міноборони рф. Рейс прямував до Москви. Точно відомо про одну трирічну дівчинку з Маріуполя у цьому літаку.
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
Він показав відео про це.
За словами Андрющенка, дітям одразу видадуть російське громадянство та хочуть розселити по російських родинах в Астраханській, Воронезькій, Курській, Московській, Мурманській, Нижньогородській, Омській, Пензенській, Ростовській, Рязанській, Самарській, Челябінській областях та в Москві.
Наразі дітей утримують у таборі під Москвою. Процес викрадення українських дітей супроводжує дитячий омбудсмен росії Львова-Белова.
- 23 серпня стало відомо, що окупанти незаконно передали російським сімʼям понад тисячу дітей з Маріуполя.
- 25 серпня віцепрем’єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що Україна повернула 53 дітей, депортованих до рф.