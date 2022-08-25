Верещук: До України вдалося повернути 53 дітей, яких вивозили в росію

Україна повернула 53 дітей, депортованих до рф.
Про це заявила під час телемарафону віцепрем’єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.
За її словами, Україна позиватиметься проти росії за фактами «усиновлення» викрадених і вивезених українських дітей.
«53 діток уже вдалося повернути. Зараз ми говоримо і про позовну діяльність. Я поставила завдання чітко зафіксувати такі випадки, знайти, де були усиновлення, і ми будемо позиватися, ми будемо вимагати притягнути до відповідальності росію, тому що це є злочин проти нашої держави, проти наших дітей», — сказала віцепремʼєр-міністр.
Верещук зазначила, що батьки, родичі або знайомі вивезених у росію дітей, можуть звернутися в Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій з питань пошуку. «Ми в кожному конкретному випадку дізнаємося інформацію, фіксуємо її, і якщо знаходимо дитину на території російської федерації, ми робимо все, щоб повернути дитину», — наголосила віцепремʼєр.
- Станом на 29 липня Національне інформаційне бюро ідентифікувало 5 600 дітей, яких примусово депортували до росії.
- 23 серпня стало відомо, що окупанти незаконно передали російським сімʼям понад тисячу дітей з Маріуполя.