У Косові заявили про викриття спроби вбивства премʼєр-міністра у 2021 році

У Косові офіційно підтвердили, що у 2021 році викрили змову з метою вбивства премʼєр-міністра країни Альбіна Курті. Про це публічно не повідомляли, щоб не «поширювати паніку».
Про це пише Reuters.
Там заявили, що розвідувальні служби Косова вчасно попередили Курті про можливий замах.
«Премʼєр-міністра Альбіна Курті повідомило про це (у 2021 році) Косовське розвідувальне управління, і органи безпеки вжили всіх заходів, щоб запобігти цій дії», — йдеться в заяві.
Жодних інших деталей цієї події в косовському уряді не розповіли.
Офіційно у Косові підтвердили інформацію про підготовку до вбивства Курті після того, як албанський телеканал А2 повідомив, що знайшов в інтернеті таку інформацію — її виклали іранські хакери. Нещодавно Албанія розірвала дипвідносини з Іраном через масштабну кібератаку.
За даними телеканалу, косовські спецслужби передали Албанії інформацію про те, що їхній громадянин планує вбивство Курті, косовського депутата та ще двох людей для дестабілізації ситуації в країні.
- Кібератака на Албанію сталася 15 липня напередодні «Всесвітнього саміту вільного Ірану», який проводить іранська опозиція. Він мав відбуватися 23—24 липня, але за день до саміту його скасували через загрозу теракту. Через кібератаку більшість державних сайтів та послуг стали недоступні, а хакери змогли викрасти частину листування премʼєра. Розслідування встановило, що ця кібератака була спонсорованим Іраном актом агресії. Її вчинили чотири хакерські групи, одна з яких уже фігурувала раніше під час кібератак на Ізраїль.
- 7 вересня уряд Албанії вирішив повністю розірвати дипломатичні відносини з Іраном. Усім іранським дипломатам та іншим працівникам дипустанов наказали покинути країну протягом 24 годин.