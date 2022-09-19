У Косові заявили про викриття спроби вбивства премʼєр-міністра у 2021 році

У Косові офіційно підтвердили, що у 2021 році викрили змову з метою вбивства премʼєр-міністра країни Альбіна Курті. Про це публічно не повідомляли, щоб не «поширювати паніку».

Про це пише Reuters.

Там заявили, що розвідувальні служби Косова вчасно попередили Курті про можливий замах.

«Премʼєр-міністра Альбіна Курті повідомило про це (у 2021 році) Косовське розвідувальне управління, і органи безпеки вжили всіх заходів, щоб запобігти цій дії», — йдеться в заяві.

Жодних інших деталей цієї події в косовському уряді не розповіли.

Офіційно у Косові підтвердили інформацію про підготовку до вбивства Курті після того, як албанський телеканал А2 повідомив, що знайшов в інтернеті таку інформацію — її виклали іранські хакери. Нещодавно Албанія розірвала дипвідносини з Іраном через масштабну кібератаку.

За даними телеканалу, косовські спецслужби передали Албанії інформацію про те, що їхній громадянин планує вбивство Курті, косовського депутата та ще двох людей для дестабілізації ситуації в країні.