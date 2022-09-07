Албанія розриває дипвідносини з Іраном через потужну кібератаку

Уряд Албанії вирішив повністю розірвати дипломатичні відносини з Іраном. Усім іранським дипломатам та іншим працівникам дипустанов наказали покинути країну протягом 24 годин.

Про це йдеться в заяві премʼєра країни Еді Рами.

Він наголосив, що такий крок у Албанії ухвалили після розслідування масштабної кібератаки, якої зазнала держава 15 липня. Тоді хакери атакували цифрову інфраструктуру албанського уряду з метою її знищити, паралізувати надання державних послуг, а також викрасти персональні дані.

Розслідування встановило, що ця кібератака стала спонсорованим Іраном актом агресії. Її вчинили чотири хакерські групи, одна з яких уже фігурувала раніше під час кібератак на Ізраїль.

«Ми відповідним чином проінформували наших стратегічних союзників, держави-члени НАТО та інші дружні країни, з якими ми поділилися неспростовними доказами, отриманими в результаті розслідування, що підтверджують джерело агресії проти нашої країни. Як зазначено вище, Рада міністрів ухвалила рішення про негайний розрив дипломатичних відносин з Ісламською Республікою Іран», — наголосив Еді Рама.

Кібератака на Албанію сталася 15 липня напередодні «Всесвітнього саміту вільного Ірану», який проводить іранська опозиція. Він мав відбуватися 23—24 липня, але за день до саміту його скасували через загрозу теракту. Унаслідок кібератаки більшість державних сайтів та послуг стали недоступні, а хакери змогли викрасти частину листування премʼєра.