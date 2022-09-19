В Україні зареєстрували ще одне зараження віспою мавп

Сьогодні, 19 вересня, в Україні зареєстрували другий випадок зараження віспою мавп.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

Пацієнта госпіталізували — у нього підвищена температура, висип на обличчі, в ротовій порожнині та на руках. За його словами, висип з’явився ще наприкінці серпня, проте до лікарні він звернувся кілька днів тому.

«Закликаємо всіх, хто має схожі до віспи мавп симптоми, одразу звертатись по медичну допомогу та самоізолюватись. Це важливо, щоб не наражати інших людей на небезпеку», — закликали у відомстві, додавши, що перший випадок зараження з цим випадком не пов’язаний.

У МОЗ нагадали, що в липні в Україну в рамках гуманітарної допомоги прибули ПЛР-тести, для проведення щонайменше 5 тисяч досліджень для діагностики віспи мавп. ПЛР-тести розвезли в регіони.