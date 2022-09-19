ОК «Південь»: ЗСУ затиснули росіян на Херсонщині, є випадки звернень підрозділів окупантів, щоб здатися

Війська росії на півдні затиснуті ЗСУ, повідомила речниця ОК «Південь» Наталя Гуменюк, передає Інтерфакс-Україна.

За її словами, українські війська тримають переправи і дороги Херсонщини під вогневим контролем — окупанти розуміють, що затиснуті, тому вкрай деморалізовані.

«Їм запропоновано вихід у вигляді переходу під егіду міжнародного гуманітарного права або повертатися додому, але треба зрозуміти як [...] Вони бачать, що ближче все-таки рухатися вперед, склавши зброю, і переходити в обмінний фонд, ніж рухатися до кордону. Адже на Херсонщині далеко до кордону з росією, на відміну від Харківщини, і на шляху вони мають суттєву перешкоду — Дніпро, який в принципі для них наразі непрохідний», — сказала Гуменюк.

Вона додала, що вже є випадки, коли керівництво російських підрозділів виходить на зв’язок із представниками ЗСУ, щоб домовитися про здачу. Всі такі звернення перевіряються, оскільки можуть бути різні провокації.