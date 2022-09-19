МОЗ не закликає до масової вакцинації проти мавпячої віспи. Розголошувати місця виявлення заражень не будуть

Міністерство охорони здоров’я не закликає громадян до масової вакцинації проти мавпячої віспи, попри зареєстроване зараження в Україні.

Про це розповів головний державний санітарний лікар Ігор Кузін, передає «Суспільне».

За його словами, у Всесвітній організації охорони здоровʼя також не закликали до масової вакцинації. Там раніше заявляли про різке падіння захворюваності на цю інфекцію. Кузін сказав, що загалом хворі переносять зараження в легкій формі і епідемічних ризиків немає. У легкій формі протікає захворювання першого виявленого в Україні пацієнта.

Крім того Кузін додав, що МОЗ не буде розголошувати інформацію про місце реєстрації випадків мавпячої віспи, щоб забезпечити комфорт пацієнтам і уникнути цькувань. «Не кажемо область, бо знаємо що відбувалось під час першого випадку коронавірусу», — пояснив Кузін.