На Київщині відремонтували міст через річку Здвиж, який окупанти підірвали під час відступу

У Київській області відремонтували міст через річку Здвиж, який підірвали окупанти.

Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

Міст розташований між населеними пунктами Андріївка та Червона Гірка. Російські військові підірвали його, коли тікали з Київської області.

«Тепер міст повністю функціонує: ним можна пересуватися вантажними й легковими автомобілями», — заявив Кулеба.