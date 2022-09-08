Росія завдала збитків інфрастуктурі України на $114,5 млрд

Вартість прямої шкоди інфрастуктурі України за понад 6 місяців війни сягнула показника $114,5 мільярда.

Про це повідомляє аналітичний підрозділ Київської школи економіки (КШЕ) KSE Institute.

За оцінками експертів проєкту «Росія заплатить» зростання загальної суми збитків повʼязане зі збільшенням кількості зруйнованих та пошкоджених обʼєктів серед промислових підприємств, соціальних закладів та обʼєктів культури, туризму та спорту.

За останніми даними з початку війни пошкоджено та зруйновано:

412 промислових підприємств — $9.7 мільярда збитків;

141 соцустанова;

1 153 культурні, спортивні та туристичні обʼєкти — $2 мільярда збитків;

Найбільша частина в загальній сумі збитків належить житловому фонду та інфраструктурі — 72%. Сумарно збитки цих двох сфер експертами проєкту оцінюються у $82,9 мільярда.

Загалом з початку війни Росії проти України пошкоджено, зруйновано або захоплено щонайменше 15,3 тисячі багатоповерхівок, 115,9 тисячі приватних будинків, 44 соціальні центри, 1 118 закладів середньої освіти, 1 991 магазин, 593 аптеки, 188,1 тисячі приватних автомобілів, 9,5 тисячі автобусів, 492 трамваї та тролейбуси, 978 медзакладів, 511 адмінбудівель.