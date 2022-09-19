На Київщині негода залишила без світла 125 населених пунктів

У Київській області через негоду повністю знеструмлені 125 населених пунктів, а частково — 89.

Про це інформує пресслужба Київської обласної військової адміністрації в понеділок.

«Станом на 08:30 19 вересня електромонтери вже встигли повернути світло для понад 60 тисяч родин у 72 населених пунктах», — йдеться у повідомленні.

Гроза пошкодила 150 повітряних ліній і 2 612 трансформаторних підстанцій. Наразі залишаються повністю знеструмленими 40 ліній 6—10 кВ та 809 трансформаторних підстанцій.

На Київщині аварійні бригади продовжують ліквідацію наслідків негоди.