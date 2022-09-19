Мороз і сніг. На високогірʼї Карпат різко погіршилась погода

У верхівʼях Карпат поступово почалося погіршення погодних умов — температура опустилася нижче нуля і почався снігопад.

Про це повідомляє пресслужба Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста.

«Станом на 09:20 на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість обмежена. Падає сніг, фіксуємо обледеніння схилів», — ідеться в повідомленні.

За даними рятівників, вітер південно-західній 11—12 м/с. Температура повітря опустилася до -3 °C.

У неділю 18 вересня в Карпатах на полонині Драгобрат також випав перший сніг.