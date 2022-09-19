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Протягом доби на Донеччині через обстріли окупантів загинули троє мирних мешканців

Автор:
Олег Панфілович
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Протягом доби окупанти вбили трьох мирних мешканців Донецької області.

Про це повідомив очільник Донеччини Павло Кириленко.

Зокрема, по одній людині загинуло у Торецьку, Ягідному та Богородичному. Ще вісім людей дістали поранення. Він додав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

  • 11 вересня повідомлялося, що десять мирних мешканців загинули в Донецькій області від обстрілів росіян попередньої доби.
  • Раніше повідомлялося, що російська армія цього року завдала сотні ударів касетними боєприпасами по Україні, від яких загинули щонайменше 200 цивільних.