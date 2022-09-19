Протягом доби на Донеччині через обстріли окупантів загинули троє мирних мешканців

Протягом доби окупанти вбили трьох мирних мешканців Донецької області.

Про це повідомив очільник Донеччини Павло Кириленко.

Зокрема, по одній людині загинуло у Торецьку, Ягідному та Богородичному. Ще вісім людей дістали поранення. Він додав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.