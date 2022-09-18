У Киргизстані й Таджикистані назвали втрати під час боїв на кордоні

Представники Киргизстану й Таджикистану озвучили поточні втрати через бойові дії на кордоні.

Про це пише агентство Anadolu.

Міністерство охорони здоров’я Киргизстану заявило про 46 загиблих і 140 поранених. У країні 19 вересня оголосили днем національної жалоби.

Міністерство закордонних справ Таджикистану заявило про загибель 38 громадян, серед яких двоє військовослужбовців. Понад 20 людей дістали поранення.