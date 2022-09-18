У Киргизстані й Таджикистані назвали втрати під час боїв на кордоні

Представники Киргизстану й Таджикистану озвучили поточні втрати через бойові дії на кордоні.
Про це пише агентство Anadolu.
Міністерство охорони здоров’я Киргизстану заявило про 46 загиблих і 140 поранених. У країні 19 вересня оголосили днем національної жалоби.
Міністерство закордонних справ Таджикистану заявило про загибель 38 громадян, серед яких двоє військовослужбовців. Понад 20 людей дістали поранення.
- 14 вересня на кордоні Киргизстану та Таджикистану сталася перестрілка між прикордонниками. Сторони звинуватили одна одну в провокаціях і безпідставних обстрілах територій. Перестрілка переросла в повноцінні артилерійські обстріли, які тривали до 17 вересня.
- Ділянка кордону між Таджикистаном і Киргизстаном час від часу стає зоною конфліктів між місцевим населенням або прикордонниками двох країн. Основна причина — неделімітовані ділянки, на яких неможливо визначити, де пролягає межа між державами. За даними Комітету держбезпеки Киргизстану, спільний кордон із Таджикистаном становить 972 кілометри, з них узгоджені 519, а неузгодженими залишаються 375 кілометрів.