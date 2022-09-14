На киргизько-таджицькому кордоні сталася стрілянина. Сторони перейшли до переговорів

На кордоні Киргизстану та Таджикистану знову сталася перестрілка між прикордонниками.

Про це повідомила Прикордонна служба киргизького Державного комітету національної безпеки, передає «Радіо Свобода».

Представник пресслужби розповів, що в місцевості Булак-Баші Баткенської області киргизький прикордонний наряд зустрів прикордонників Таджикистану, які зайняли бойові позиції на неузгодженій ділянці держкордону. Ці дії киргизи трактували як порушення домовленостей, а тому вимагали, щоб таджики покинули територію — натомість ті відкрили вогонь.

Друга сторона у відповідь застосувала зброю, почалася стрілянина.

Таджицькі прикордонники застосували міномети. За попередніми даними, із киргизького боку поранених немає. Сторони перейшли до переговорів.