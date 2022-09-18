У Киргизстані заявили, що через бої на кордоні з Таджикистаном загинули 36 людей

У Киргизстані заявили, що кількість загиблих через бойові дії на кордоні з Таджикистаном зросла до 36, а 129 людей отримали поранення.

Про це пише Reuters.

Також у Киргизстані повідомили, що з небезпечної зони евакуювали близько 137 тисяч людей.

Таджикистан не надав офіційної інформації про кількість жертв, але джерела Reuters свідчать, що цього тижня на кордоні з Киргизстаном загинули 30 людей.

Сторони домовилися про припинення вогню 16 вересня.