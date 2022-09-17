Україна отримала $1,5 мільярда гранту від США

До державного бюджету України надійшли $1,5 мільярда з гранта від США .
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
Це останній транш грантових коштів з $4,5 мільярда, які були надані Сполученими Штатами через фонд Світового банку.
Грантові кошти спрямовують на забезпечення пенсійних виплат та окремих програм державної соціальної допомоги, таких як оплата житлово-комунальних послуг, підтримка малозабезпечених сімей, дітей-інвалідів та інвалідів з дитинства, переселенців тощо.
- 24 серпня Сполучені Штати Америки передали $3 мільярди до державного бюджету України як безповоротний грант.