Україна отримала від США $3 мільярда безповоротного гранту

Сполучені Штати Америки 24 серпня передали $3 мільярда до державного бюджету України у формі безповоротного гранту.

Про це повідомив міністр фінансів України Сергій Марченко.

Кошти надійдуть в Україні через механізм Світового Банку.

«Вдячний нашим американським партнерам та команді Світового банку за потужну підтримку України. Грантова допомога є вагомим подарунком для нашої країни у День Незалежності України», — зазначив Сергій Марченко.