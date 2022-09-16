WP: Російські військові в Ізюмі перед контрнаступом ЗСУ були морально пригнічені та масово писали рапорти на звільнення

Російські військові, які перебували в Ізюмі Харківської області перед контрнаступом ЗСУ, були морально пригнічені й масово просили своє керівництво звільнити їх зі служби.

Про це пише The Washington Post, яке ознайомилося із заявами росіян. Вони залишили їх в Ізюмі під час втечі.

У двоповерховому будинку українські військові знайшли щонайменше 10 рукописних записів окупантів, які просили звільнити їх зі служби. Ці записи українці передали журналістам.

«Я відмовляюся від виконання своїх обовʼязків у спецоперації на території України через відсутність відпускних днів та моральне виснаження», — писав чоловік, який назвався командиром зенітно-ракетного взводу з Московської області.

Інший просив звільнити його через «погіршення здоровʼя та відсутність медичної допомоги». Ще один військовий скаржився на «фізичне та психологічне виснаження».

Також окупанти скаржилися на те, що їм не дають відпустки за сімейними обставинами, зокрема для весілля або через народження дитини.

У тому ж будинку українські військові знайшли й інші записи. Зокрема, окупанти залишили рапорт від 23 серпня на імʼя командира другої мотострілецької дивізії росії з позначками «Цілком таємно» та «Украй терміново», у якому описувалося, як чотирьох російських військовослужбовців було вбито й одного поранено внаслідок обстрілу українською артилерією села Камʼянка.

Також журналісти видання розповідають, що росіяни мали достатньо часу, щоб підготуватися до втечі з Ізюму після початку контрнаступу ЗСУ. Окупанти встигли підпалити міську раду, де засідала окупаційна адміністрація, та частину техніки, а також підірвали стратегічний міст. За словами місцевих, росіяни навіть залишили по інший бік мосту свої підрозділи, які мали можливість втекти лише пішки.

Місцеві також розповіли, що перед втечею росіяни ввели цілодобову комендантську годину, а потім почали ходити по будинках мирних мешканців у пошуках цивільного одягу, щоб їх не бачили у формі. За словами місцевих жителів, деякі потім тікали пішки чи на велосипедах.