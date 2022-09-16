Окупанти знову завдали удару по водній інфраструктурі біля Кривого Рога

Окупанти знову вдарили по Кривому Рогу, зруйнувавши частину водної інфраструктури.
Про це повідомляє голова Дніпропетровської області Валентин Резніченко.
«Росіяни скерували свої ракети по критичній інфраструктурі. Серйозні руйнації гідротехнічних споруд», — заявив Резніченко.
Рятувальники та аварійні служби вже ліквідують наслідки обстрілів. «Роблять усе, щоб запобігти техногенній катастрофі», — додав голова Дніпропетровщини.
- 14 вересня у Кривий Ріг прилетіли, попередньо, вісім російських крилатих ракет. Вони влучили у греблю Інгульця. Через атаку рівень води на різних ділянках річки Інгулець піднявся від одного до майже двох метрів. Це спричинило затоплення понад 100 приватних будинків.