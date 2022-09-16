У Луганську після вибуху загинув так званий генпрокурор «лнр»

В окупованому Луганську після вибуху загинув самопроголошений генпрокурор «лнр» сергій горенко.

Про це повідомляють проросійські ЗМІ.

Епіцентр вибуху був у кабінеті «генпрокурора». Вибух стався близько 11:30. Як пише російський Интерфакс, у кабінеті окупанта спрацював саморобний вибуховий пристрій.

Також зʼявилося відео, зняте біля будівлі «прокуратури». На третьому поверсі будівлі видно пошкоджені вікна. Крім того, повідомляється про загибель «заступника генпрокурора» катерини стегленко.