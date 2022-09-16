В уряді розкрили деталі законопроєкту про відповідальність за примусову видачу паспортів росії

Кабінет міністрів погодив законопроєкт про кримінальну відповідальність за примусову російську паспортизацію.

Про це повідомляє віцепремʼєр-міністр Ірина Верещук.

За її словами, якщо держслужбовець отримав ворожий паспорт, то йому загрожуватиме позбавлення волі на строк від 10 до 15 років. За пропаганду ворожого громадянства передбачається позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

Примушування громадян України до отримання російського паспорта тягне за собою позбавлення волі на строк від 8 до 12 років. На той самий строк саджатимуть за створення умов, за яких неотримання російського паспорта обмежує громадянина України у правах або іншим чином ставить в невигідне становище.

«Ці нововведення направлені проти держслужбовців із ворожими паспортами та проти тих, хто прямо чи опосередковано сприяє російській паспортизації», — пояснила Верещук. Інших осіб цей законопроєкт не стосується.