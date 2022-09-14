У Мінреінтеграції хочуть ввести кримінальну відповідальність за отримання російського паспорта. Але є винятки

В Україні підготували законопроєкт, що передбачає кримінальну відповідальність за отримання паспорта рф держслужбовцями або представниками місцевої влади.

Про це повідомили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Документ підготували фахівці з Генеральної прокуратури, СБУ, Мінреінтеграції, правозахисники та народні депутати. Що він передбачає:

кримінальну відповідальність за набуття громадянства та/або отримання паспорта держави-агресора державними посадовцями або представниками місцевого самоврядування за відсутності ознак державної зради;

кримінальну відповідальність за пропаганду, публічні заклики, примушування до цього;

кримінальну відповідальність за обмеження прав людей, які не отримали громадянства або паспорта держави-агресора.

У Мінреінтеграції нагадали також про винятки.

«Отримання російського паспорта на ТОТ виправдане лише у випадку, коли людина за допомогою цього «документа» намагається через рф та треті країни повернутись у вільну Україну», — зазначили у міністерстві.