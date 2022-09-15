До Сенату США внесли законопроєкт про визнання росії державою-спонсором тероризму

Сенатори США від Демократичної та Республіканської партій представили закон, згідно з яким росія може бути визнана державою-спонсором тероризму.
Про це повідомляє Reuters.
«Потреба в цьому заході є більш гострою, ніж будь-коли раніше», — заявив на пресконференції один із авторів законопроєкту, сенатор-демократ Річард Блюменталь.
Ще один автор законопроєкту, республіканець Ліндсі Грем заявив, що цей крок надішле Києву потужний сигнал підтримки України. Також це дозволить подати на росію позов у судах США через її дії в Україні та посилити санкції.
Інші американські законодавці також підтримали цю ідею. Спікер Палати представників від Демократичної партії Ненсі Пелосі у липні заявляла, що це рішення «давно назріло».
Своєю чергою, кремль повідомив Вашингтону, що дипломатичні відносини між країнами будуть сильно зіпсовані або навіть розірвані, якщо росію додадуть до списку держав-спонсорів тероризму. Наразі до цього переліку входять чотири держави: Куба, Північна Корея, Іран і Сирія.
- 31 липня в Нижній палаті американського Конгресу представили законопроєкт про визнання росії державою-спонсором тероризму. Сенат уже ухвалив таку резолюцію, але останнє слово за Державним департаментом США.
- 19 серпня ЗМІ писали, що Держдеп США неофіційно попередив Конгрес про негативні наслідки визнання росії державою-спонсором тероризму. Там кажуть, що це ускладнить виконання будь-яких договорів із рф.
- Президент США Джо Байден також заявив, що росію не варто визнавати державою-спонсором тероризму. Відповідаючи на запитання журналістів, чи слід вважати росію державою-спонсором тероризму, Байден відповів: «Ні».
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба аргументував, чому США досі не визнали росію країною-спонсором тероризму. Він наголосив, що Україна розуміє позицію США, але не поділяє її.