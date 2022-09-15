ГУР: Росія не визнає свої ж паспорти, видані на Донбасі, і не пропускає їх власників через кордон

Росія не визнає власні паспорти, видані на території самопроголошених «днр» і «лнр», а їх власників не пропускають через кордон.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони.

Зазначається, що після наступу українських військ різко змінились настрої проросійськи налаштованих жителів окупованого Донбасу. Серед них панує невдоволення перебігом «спеціальної операції» та діями російського уряду.

«Панує думка, що рф здає інтереси «республік». Ці настрої додатково посилились після того, як зʼясувалось, що видані на території ОРДЛО російські паспорти не мають юридичної сили на території рф. Принаймні тим, хто намагався виїхати із «лднр» за таким паспортом, на російському кордоні пояснюють, що «ви ніхто і звати вас ніяк», — заявляє розвідка

Також серед особового складу 14 окремої бригади спеціального призначення зс рф поширюється інформація, що до 1 грудня має завершитись один з етапів «спецоперації». Після цього заплановано вивести регулярні підрозділи зс рф з частини окупованих територій України. Начебто, ці території передадуть під контроль так званим добровольчим батальйонам.