«Міграційна служба ДНР»: З 2019 року російське громадянство отримали понад 350 тисяч людей

«Влада» окупованої частини Донецької області заявила, що з 2019 року 365 тисяч її жителів отримали російські паспорти.
Про це «міграційна служба ДНР» повідомила «Донецькому агентству новин».
«На сьогодні [27 січня] видано 365 тисяч паспортів громадянина Російської Федерації», — заявила «міграційна служба».
Перед цим губернатор Ростовської області Василь Голубєв, де мешканцям окупованого Донбасу і видають ці паспорти, повідомив, що вже понад 720 тисяч жителів «ДНР» і «ЛНР» скористалися правом отримати російське громадянство за спрощеною схемою, запровадженою за указом Путіна.
- 24 квітня 2019 року Путін підписав указ, що спрощує видачу російських паспортів жителям окупованих територій Донбасу. Перші паспорти видали 14 липня того ж року.
- 1 травня 2019 року Путін підписав указ, згідно з яким за спрощеною системою отримати громадянство країни-агресора зможуть додаткові категорії українців.