Люди повертаються додому. Із Харкова вирушив перший потяг до звільненої Балаклії

«Укрзалізниця» відновила залізничне сполучення з деокупованою Балаклією.

«Перший рейс до Балаклії — і відразу повний вагон пасажирів повертаються додому. Уже уявляємо собі перші рейси в Донецьк і Сімферополь», — йдеться в повідомленні УЗ.

Рейс Харків — Балаклія — Харків курсуватиме двічі на добу — вранці та ввечері:

№ 6403/6402 — відправлення з Харкова о 07:00, прибуття до Балаклії о 08:55; відправлення з Балаклії о 9:15, прибуття до Харкова об 11:10;

№ 6407/6404 — відправлення з Харкова о 15:00, прибуття до Балаклії о 17:40; відправлення з Балаклії о 18:00, прибуття до Харкова о 19:55.

Потяг робитиме зупинки на станціях Основа, Жихор, Зміїв, Занки та Шебелинка.

Вартість проїзду з Харкова до Балаклії — 29 гривень. Квитки можна придбати в касах й у провідників під час подорожі.