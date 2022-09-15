Люди повертаються додому. Із Харкова вирушив перший потяг до звільненої Балаклії

«Укрзалізниця» відновила залізничне сполучення з деокупованою Балаклією.
«Перший рейс до Балаклії — і відразу повний вагон пасажирів повертаються додому. Уже уявляємо собі перші рейси в Донецьк і Сімферополь», — йдеться в повідомленні УЗ.
Рейс Харків — Балаклія — Харків курсуватиме двічі на добу — вранці та ввечері:
- № 6403/6402 — відправлення з Харкова о 07:00, прибуття до Балаклії о 08:55; відправлення з Балаклії о 9:15, прибуття до Харкова об 11:10;
- № 6407/6404 — відправлення з Харкова о 15:00, прибуття до Балаклії о 17:40; відправлення з Балаклії о 18:00, прибуття до Харкова о 19:55.
Потяг робитиме зупинки на станціях Основа, Жихор, Зміїв, Занки та Шебелинка.
Вартість проїзду з Харкова до Балаклії — 29 гривень. Квитки можна придбати в касах й у провідників під час подорожі.
- 8 вересня Сили оборони України повністю звільнили з-під російської окупації місто Балаклія в Харківській області.