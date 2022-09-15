Удар по греблі Інгульця: рівень води вдалося знизити на 40 сантиметрів

Рівень води в річці Інгулець впав на 40 сантиметрів після російського удару по водній інфраструктурі у Кривому Розі.

Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

Унаслідок обстрілу та руйнування дамби рівень води в Інгульці підвищився зі 100 до 190 сантиметрів. «Після виснажливих робіт цієї довгої ночі вдалося поставити перший затвір-шандор і зафіксували зниження рівня води на всіх ділянках на 4—6 сантиметрів. Після встановлення другого затвору рівень води в річці вже знизився на 40 сантиметрів», — написав Тимошенко.

Він додав, що зараз йде робота над локалізацією витоку і вже найближчим часом проблему усунуть.

Через підвищення рівня води 112 будинків підтоплені. Місцева влада організувала чотири пункти збору громадян для евакуації в безпечну зону. Рятувальники врятували 11 осіб.