Кортеж президента потрапив у ДТП

Уночі 15 вересня кортеж Володимира Зеленського потрапив в аварію в Києві. Сталося зіткнення легкової машини з автівкою президента та машинами його супроводу.

Про це повідомив прессекретар глави держави Сергій Нікіфоров.

Зеленського оглянув лікар — «серйозних ушкоджень не виявлено».

Водночас водію легковика медики, що супроводжують президента, надали невідкладну допомогу та передали його кареті швидкої.

Прессекретар додав, що всі обставини ДТП мають зʼясувати правоохоронці.