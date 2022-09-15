Кортеж президента потрапив у ДТП

Уночі 15 вересня кортеж Володимира Зеленського потрапив в аварію в Києві. Сталося зіткнення легкової машини з автівкою президента та машинами його супроводу.
Про це повідомив прессекретар глави держави Сергій Нікіфоров.
Зеленського оглянув лікар — «серйозних ушкоджень не виявлено».
Водночас водію легковика медики, що супроводжують президента, надали невідкладну допомогу та передали його кареті швидкої.
Прессекретар додав, що всі обставини ДТП мають зʼясувати правоохоронці.
- Напередодні президент Володимир Зеленський приїхав до звільненого міста Ізюм у Харківській області. Там разом із українськими десантниками вони підняли український прапор.